In China trendet gerade der Hashtag whitepeoplefood.

Unter anderem der US-Sender NPR erklärt den Trend so: Chinesinnen und Chinesen machen sich damit mit einem Augenzwinkern über Essen lustig, das sie in Nordamerika und Europa gesehen haben. Denn im Gegensatz zu diesen sehr einfachen Gerichten kann die chinesische Küche sehr komplex sein - mit vielen Zutaten und Gewürzen - oft aufwändig gekocht oder gedünstet.

Allerdings ist das vermeintliche Weiße-Leute-Essen laut NPR mittlerweile auch in chinesischen Städten beliebt - vor allem bei jungen Büroangestellten im so genannten 996-System. Das steht für: Arbeiten von 9 bis 9 Uhr an sechs Tagen die Woche. Diese Leute hätten oft keine Zeit, um sich ein traditionelles chinesisches Gericht zu machen. Da ist einfaches Essen nach westlichem Vorbild oft praktischer.