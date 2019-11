Jetzt gibt es aber eine Bestätigung von der Weltgesundheitsorganisation. Die sagt: Kreative Beschäftigungen können sich positiv auf die Gesundheit auswirken. Die WHO einen Bericht vorgestellt, für den sie 900 Studien zum Thema ausgewertet hat.

Die Autoren sagen, es gebe mehrere Länder, die über die Möglichkeit nachdenken, künstlerische oder auch gesellige Aktivitäten in der Medizin zu verschreiben. In dem Bericht steht, dass sich zum Beispiel das abendliche Vorlesen bei Kindern positiv auswirkt - sie würden dann länger schlafen und könnten sich in der Schule besser konzentrieren. Ein anderes Beispiel ist das Singen: Das verbessert dem Bericht zufolge die Aufmerksamkeit und die geistigen Fähigkeiten.

Untersucht wurden aber auch Basteln, Handwerken, Malen, Tanzen oder der Besuch von Konzerten oder Museen.

Die Autoren empfehlen, dass kreative Beschäftigungen als alternative Therapien in der Medizin eine ergänzende Rolle spielen sollten.