Die WHO hat auf ein Thema aufmerksam gemacht, das die Gesundheit vieler Menschen betrifft.

Laut einer Studie der Weltgesundheitsorganisation bewegen sich 1,8 Milliarden Menschen weltweit zu wenig - das ist fast ein Drittel aller Erwachsenen. Die Organisation empfiehlt, dass sich Erwachsene pro Woche mindestens 150 Minuten bewegen, um gesund zu bleiben - also zum Beispiel Spazierengehen oder Radfahren. Wer das nicht macht, riskiert laut Fachleuten Herzkrankheiten, Diabetes, einige Krebsarten und mentale Probleme. Für den Bewegungsmangel gibt es viele Ursachen: unter anderem, dass die Menschen mehr am Computer arbeiten und auch in ihrer Freizeit öfter Medien konsumieren, statt rauszugehen.

Zwischen den Ländern gibt es allerdings große Unterschiede. In den Vereinigten Arabischen Emiraten bewegen sich zum Beispiel zwei Drittel der Erwachsenen nicht genug, in Malawi geht die Zahl gegen Null. Die WHO bezeichnet die neuen Zahlen als Weckruf. Sie hat das Ziel, dass der Bewegungsmangel weltweit bis zum Ende des Jahrzehnts deutlich runtergeht.