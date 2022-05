Die Tabakindustrie stellt nicht nur gesundheitsschädliche Produkte her, sie zerstört dabei auch sehr viel Natur und Umwelt.

Das steht in einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation WHO. Demnach sterben durch Erzeugung, Konsum und Entsorgung von Tabakprodukten jährlich acht Millionen Menschen. 600 Millionen Bäume werden vernichtet, 2.000 Quadratkilometer Land geschädigt, große Mengen giftiger Abfälle verursacht und 84 Millionen Tonnen Kohlendioxid freigesetzt.

Hohe CO2-Emissionen, riesiger Wasserverbrauch

Allein der CO2-Ausstoß entspricht laut WHO einem Fünftel der Emissionen, die durch den globalen Luftfrachtverkehr entstehen. Den Wasserbedarf der Tabakbranche beziffert die WHO auf das Vierfache dessen, was Privathaushalte und Unternehmen in der Bundesrepublik verbrauchen. Darüber hinaus verursacht die Tabakindustrie laut dem Bericht Unmengen an giftigem Müll und Plastikmüll.