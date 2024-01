Immer weniger Menschen auf der Welt rauchen.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat gesagt, dass aktuell 1,25 Milliarden Erwachsene Tabak konsumieren. Die Zahl sei in den letzten beiden Jahren gesunken - obwohl die Weltbevölkerung in der Zeit um fast 20 Millionen gewachsen ist. Die WHO spricht deshalb von einer guten Nachricht.

In 150 Ländern würde der Konsum zurückgehen - aber Europa sei ein Sorgenkind. Dort ist zum Beispiel laut WHO der Anteil der Frauen, die Tabakprodukte konsumieren, zum Teil doppelt so hoch wie im weltweiten Durchschnitt.

Zu Tabakkonsum zählt neben Rauchen auch das Kauen und Schnupfen solcher Produkte. Die WHO macht den Konsum unter anderem für Krebs und Herzkrankheiten verantwortlich.