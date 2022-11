Die Affenpocken bekommen einen neuen Namen.

Die Weltgesundheitsorganisation hat beschlossen, die Viruserkrankung jetzt Mpox zu nennen. Auf Englisch heißt sie bisher "Monkeypox". Allerdings sollen die gängigen Namen noch ein Jahr weiterbenutzt werden dürfen.

Nicht nur die Erkrankung, auch das Virus selbst soll umbenannt werden. Darüber muss aber noch ein Fachgremium entscheiden. Das Gremium hatte schon zwei Virus-Untergruppen, die wie afrikanische Regionen hießen, umbenannt - einfach in Untergruppe I und Untergruppe II.

Hintergrund ist, dass die Weltgesundheitsorganisation negative Auswirkungen auf Menschen, Regionen und Tiere vermeiden will. Die Affenpocken heißen bisher so, weil sie 1958 erstmals bei Affen nachgewiesen wurden. Die Tiere haben mit den neueren Ausbrüchen aber nichts zu tun. Vielmehr stecken sich Menschen durch Körperkontakt an. Trotzdem hatten Menschen in Brasilien Affen angegriffen, weil sie die Tiere für den Ausbruch verantwortlich gemacht hatten.