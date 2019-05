Dagegen will die Weltgesundheitsorganisation WHO etwas tun. Sie will Menschen in gefährdeten Gebieten besser informieren, Ersthelfer ausbilden und Medikamente zur Verfügung stellen, damit den Menschen nach einem Biss schneller geholfen werden kann. Außerdem soll auch die Produktion von Gegengiften gefördert werden.

Täglich werden auf der ganzen Welt fast 7400 Menschen von einer giftigen Schlange gebissen. Allein Schuhe zu tragen würde schon einiges helfen. Auch wenn nicht alle Bisse tödlich sind: Viele hinterlassen bleibende Schäden, wie Blindheit, Amputationen oder posttraumatische Belastungsstörungen.

Die neue Strategie der WHO soll Ende Mai bei der Weltgesundheitsversammlung in Genf verabschiedet werden.