Eigentlich kommt das Dengue-Fieber vor allem in den Tropen vor. Durch die Erderwärmung wächst die Gefahr aber auch in Europa, warnt die Weltgesundheitsorganisation.

Die Aedes-Mücke, die das Virus überträgt, gibt es schon in 24 europäischen Ländern, auch in Deutschland. Lokale Ansteckungen wurden unter anderem schon in Spanien und Frankreich gemeldet. Laut WHO ist das eine Folge des Klimawandels: Durch hohe Temperaturen und starke Niederschläge kann sich die Mücke besonders gut vermehren und in neuen Regionen ausbreiten.

Pro Jahr gibt es nach Schätzungen weltweit bis zu 400 Millionen Dengue-Fälle. Mittlerweile sei die Hälfte der Weltbevölkerung dem Risiko einer Ansteckung ausgesetzt, sagt die WHO. Die meisten Menschen, die sich mit dem Dengue-Virus infizieren, haben keine Symptome. Schwere Verläufe können in manchen Fällen aber auch tödlich enden.