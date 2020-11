Dafür wirbt die Weltgesundheitsorganisation seit Jahren. Jetzt hat sie neue Richtlinien vorgestellt: Erwachsene sollen pro Tag mindestens 21 Minuten leichten Sport machen - wie Laufen, Radfahren, Schwimmen. Auf die Woche gerechnet wären das etwa zweieinhalb Stunden - besser wären laut WHO fünf Stunden Bewegung. Bei Kindern und Jugendlichen rät sie zu einer Stunde Sport pro Tag.

Gerade bei den Jugendlichen gibt es da aber offenbar noch Luft nach oben. Die WHO sagt, dass sich 80 Prozent der jungen Leute zu wenig bewegen. Bei den Erwachsenen sind es 25 Prozent.

Die WHO empfiehlt auch, zwei Mal die Woche Muskeln gezielt zu trainieren. Laut einer aktuellen Studie tut das gerade mal knapp ein Fünftel aller Menschen in Europa. Besonders aktiv sind die Menschen in Island und Schweden. Deutschland liegt kurz dahinter. Schlusslichter sind Länder im Südosteuropa.