Die Welt braucht dringend neue Antibiotika: Gegen Bakterien, die gegen die vorhandenen Mittel wirkungslos sind.

Allerdings: Aus Sicht der Weltgesundheitsorganisation wird es diese neuen Antibiotika nicht so bald geben: Keines der Mittel in der Entwicklung helfe gegen die gefährlichsten Bakterien der Welt. Die WHO geht in ihrem Jahresbericht davon aus, dass sie kaum besser wirken werden als die bekannten Antibiotika; auch weil sich die resistenten Keime wohl auch an die neuen Mittel schnell anpassen werden. ((Sie sind wohl oft nur Varianten von Antibiotika, die es schon gibt. Dabei hat die Weltgesundheitsorganisation rund 40 Antibiotika betrachtet, die gerade in klinischen Studien getestet werden. ))

Die WHO hält neue Therapieformen für vielversprechender: Zum Beispiel Methoden, bei denen Viren auf Bakterien losgelassen werden oder das Immunsystem des Menschen als Ganzes verbessert werden soll. Allerdings würden solche Mittel abseits des großen Pharmageschäfts entwickelt, weil sich Unternehmen zu wenig Einnahmen versprechen.

((Die WHO hat eine Reihe besonders gefährlicher Bakterien identifiziert, gegen die dringend wirksame Medikamente gebraucht werden. Höchste Priorität haben demzufolge Mittel gegen Krankenhauskeime wie Acinetobacter, Pseudomonas und Enterobacteriaceae.))