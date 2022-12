Weltweit sterben jedes Jahr etwa 1,3 Millionen Menschen an bakteriellen Infektionen, weil die Antibiotika nicht anschlagen.

Das ist eine Schätzung der Weltgesundheitsorganisation WHO in einem neuen Bericht zur Antibiotikaresistenz von Erregern. Darin haben Fachleute sechs Jahre lang Daten aus 127 Ländern zusammengetragen. Es ging um die Verbreitung von multiresistenten Keimen, also Erregern, die gegen mehrere oder alle verfügbaren Antibiotika resistent sind. Besonders stark gestiegen sind demnach Resistenzen in Bakterien, die den Blutkreislauf befallen. Seit 2017 sei zum Beispiel die Zahl der Infektionen mit resistenten Kolibakterien, Salmonellen oder Gonokokken um mindestens 15 Prozent gestiegen. Die Weltgesundheitsorganisation sieht darin eine große Gefahr für die gesamte Menschheit, die Resistenzen machten den Fortschritt moderner Medizin zunichte und gefährdeten Millionen Menschen.

In Deutschland geht das Robert-Koch-Institut davon aus, dass jährlich etwa 2500 Menschen an einer Infektion mit einem multiresisteten Keim sterben.

Bakterien werden durch Mutation resistent gegen Antibiotika. Wenn diese Medikamente häufig oder falsch eingesetzt werden, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass ein resistentes Bakterium entsteht und sich fortpflanzen kann. Neben der Medizin für Menschen ist vor allem der massenhafte Einsatz von Antibiotika durch Tierärzte in der Landwirtschaft ein Problem.