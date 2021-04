Die Corona-Pandemie macht den weltweiten Kampf gegen Malaria schwerer - die Weltgesundheitsorganisation WHO setzt sich trotzdem ambitionierte Ziele.

Als nächster Schritt sollen 25 Länder bis 2025 malariafrei werden - darunter Thailand, Südafrika und Saudi-Arabien. Das hat die WHO in Vorbereitung auf den Welt-Malaria-Tag am Sonntag mitgeteilt. Um das zu erreichen, sei es wichtig, jeden einzelnen Infizierten zu behandeln, auch in den entlegensten Regionen eines Landes. Nur so könne die Krankheit bekämpft werden.