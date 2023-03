30 Prozent weniger Salz - auf dieses Ziel haben sich die Mitgliedsländer der WHO vor zehn Jahren geeinigt.

Doch jetzt sagt die Weltgesundheitsorganisation: Dieses Ziel wird bis zum übernächsten Jahr wohl nicht mehr erreicht. Der Salz-Konsum sollte sinken, weil Natrium für Bluthochdruck, Herz- und andere Krankheiten mitverantwortlich ist.

Die WHO empfiehlt Erwachsenen, nicht mehr als zwei Gramm Natrium am Tag zu sich zu nehmen. Das entspricht etwa einem gestrichenen Teelöffel Salz. Geschätzt verzehren die Menschen im Schnitt weltweit aber mehr als doppelt so viel. Nur neun Länder haben klare Vorschriften gemacht, um Salz zu reduzieren, unter anderem Malaysia, Spanien, Tschechien und mehrere lateinamerikanische Länder. Deutschland ist nicht darunter, hier gelten für die Lebensmittelbranche nur freiwillige Empfehlungen.