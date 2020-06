Denn Länder wie China und Südkorea sind inzwischen an Deutschland vorbeigezogen. So steht es in einer Analyse im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung. Dafür wurden die bedeutendsten Patente in knapp 60 Zukunftstechnologien untersucht - das sind zum Beispiel 3D-Druck, Energieumwandlung und schneller Mobilfunk. Gezählt wurden Patente, die besonders oft zitiert werden und in vielen Ländern angemeldet wurden.

Deutschland war 2010 noch in 47 der knapp 60 Technologiesparten unter den ersten drei Ländern. 2019 schaffte es das nur noch in 22 Sparten, zum Beispiel in der Windkraft und der Gesundheit. China und Südkorea haben Deutschland insgesamt aber überholt. In dem Bericht heißt es, die beiden Länder hätten in den letzten knapp 20 Jahren einen beispiellosen Erfindergeist bewiesen. Auch wenn die USA die Führung behalten - noch.