Es gibt kaum einen Ort auf der Erde, wo Moose nicht gedeihen können.

Es gibt sie auf den Gipfeln des Himalaya, im Death Valley, in der Antarktis und sogar in Lavafeldern aktiver Vulkane. Weil Moos so widerstandsfähig ist, haben Forschende Moose sogar in den Weltraum gebracht, um zu schauen, wie bestimmte Teile der Pflanzen dort klarkommen: Sporen, die für die Fortpflanzung der Moose nötig sind. In der Fachzeitschrift iScience schreibt das Team der Uni Hokkaido in Japan, dass über 80 Prozent der Sporen neun Monate außerhalb der Internationalen Raumstation (ISS) überlebt haben. Zurück auf der Erde konnten sie dann wieder wachsen. Das schafften sie dank einer Schutzhülle rund um die Sporen.

Im Labor hatten die Forschenden vorher schon die extremen Bedingungen im Weltraum simuliert, hohe UV-Strahlung, besonders hohe oder niedrige Temperaturen und auch Vakuum. Dabei zeigte sich, dass eingekapselte Sporen die besten Überlebenschancen im All hatten, so genannte Sporophyten. Die wurden dann an der Außenwand der ISS angebracht und hielten auch das aus.

Einer der Forscher sagte, dass die Studie zeigt, wie erstaunlich widerstandsfähig Leben ist, das auf der Erde entstanden ist.