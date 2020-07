Jeden Herbst das Gleiche: Das Laub fällt und Züge verspäten sich.

Die Blätter sorgen dafür, dass die Schienen rutschiger werden - und das macht den Zügen Probleme. Wie genau die Rutschbahn entsteht, wissen Forschende noch nicht. Ein Ingenieur der Uni Sheffield hat eine neue Theorie: In einem Fachmagazin schreibt er, dass Stoffe aus den Blättern mit dem Eisen der Schienen reagieren und sich so ein schwarzer Schmierfilm bildet. Bei den Stoffen handelt es sich um Tannine, also Gerbstoffe, die auch in Wein enthalten sind und zusammen mit Eisen früher auch für Tinte verwendet wurden. Die war so schwarz wie die Schmierschicht, die im Herbst auf den Schienen zu sehen ist.