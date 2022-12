Wer unter Long Covid leidet, hat oft große Probleme mit Erschöpfung - schon kleine Anstrengungen können Betroffene für die nächsten Tage völlig aus der Bahn werfen.

Ein Forschungsteam aus Großbritannien berichtet in einem Fachjournal jetzt von Erfolgen bei einem Trainingsprogramm. Das wurde an 31 vor allem weiblichen Long-Covid-Patienten getestet. Im Durchschnitt hatten die schon eineinhalb Jahre mit Symptomen zu kämpfen. In dem Trainingsprogramm für zu Hause wurden die Teilnehmenden über sechs Wochen schrittweise wieder an körperliche Anstrengung gewöhnt, angefangen bei vorbereitenden Atemübungen hin zu normalen Sport-Einheiten wie vor der Covid-Infektion.

Verbesserungen nach 6 Wochen

Bei einem wöchentlichen Anruf wurde jeweils entscheiden, ob es in die nächste Stufe ging. Laut der Studie half das Programm dabei, die Zahl der Erschöpfungs-Episoden auf ein Drittel zu verringern. Die Forschenden sagen, dass ihr 6-Wochen-Trainingsprogramm für die Kürze erstaunliches Potenzial hat. Sie raten, in diese Richtung weiter zu forschen, um noch mehr Long-Covid-Patienten zu helfen.