An der deutschen Nordseeküste gibt es offenbar immer mehr verwaiste Seehundbabys.

Die beiden norddeutschen Seehundstationen in Norddeich und Friedrichskoog haben nach eigenen Angaben letztes Jahr zusammen mehr als 400 Jungtiere aufgenommen, so viele wie nie zuvor. Immerhin konnten die meisten davon erfolgreich aufgepäppelt werden, und sie erreichten schneller als in den vergangenen Jahren das Körpergewicht, mit dem sie ausgewildert werden können.

Mensch verantwortlich für Waisen

Die Fachleute in den Aufzuchtstationen vermuten, dass Störungen durch den Menschen der Grund für die vielen verwaisten Jungtiere sind. Die Tiere wurden 2022 häufiger gestört, weil nach den beiden Pandemiejahren wieder mehr Menschen an der Küste Urlaub machen.

Besonders in der Hauptgeburtenphase der Seehunde zwischen Mai und Juli seien viele Touristen an der Nordseeküste unterwegs gewesen. Oft geraten dann Menschen beim Wassersport oder bei Wattwanderungen in die Ruhezonen der Seehunde. Wenn die Muttertiere im Wasser nach Nahrung suchen, lassen sie die Jungtiere kurzzeitig am Strand zurück, durch die Störungen werden Mütter und Seehundbabys oft dauerhaft getrennt.