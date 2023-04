Die Idee war gut, die Umsetzung laut Leibnitz-Institut nicht ganz so.

Es geht um ein Projekt, das Geparden wieder in Indien ansiedelt. Die Tiere sind dort vor 70 Jahren ausgestorben. Seit September sind jetzt 20 Geparde aus Namibia und Südafrika nach Indien gebracht und dort im nicht eingezäunten Kuno Nationalpark freigelassen worden.

Ein Wissenschafts-Team vom Gepardenforschungs-Projekt des Leibniz-Instituts in Namibia befürchtet, dass es bald zu Problemen kommen könnte. Es weist darauf hin, dass bei der Wiederansiedlung nicht beachtet worden ist, dass Geparde weit auseinander liegende Territorien haben und daher viel Platz brauchen. Pro Tier sind es mehr als 100 Quadratkilometer. Die Forschenden gehen davon aus, dass sich die Geparde weit über die Grenzen des indischen Nationalparks hinaus verbreiten und dass es zu Konflikten mit Bewohnern in den angrenzenden Dörfern kommen könnte. Das Team empfiehlt, diese Erkenntnisse bei künftigen Wiederansiedlungen von Geparden in Indien zu beachten.

Geparden sind die schnellsten Landsäugetiere der Welt. Sie gehören zu den am stärksten bedrohten Raubkatzen.