Der Harz hat in den letzten Jahren mit viel Trockenheit und Schädlingen zu kämpfen gehabt, wie zum Beispiel Borkenkäfern -

das hat im Mittelgebirge unzählige Fichten absterben lassen. Die wurden dort früher als Monokulturen angepflanzt, weil sie schnell wachsen und zum Beispiel für die Holzwirtschaft und zum Heizen gebraucht wurden. Solche Monokulturen sind aber weniger widerstandsfähig gegen Veränderungen durch den Klimawandel, Stürme und Schädlinge wie den Borkenkäfer.

Deswegen wird versucht, im Harz mehr Mischwald-Flächen zu schaffen: Am Wochenende haben Freiwillige mehrere tausend Bäume gepflanzt. Bei der Aktion nahe der Grenze zwischen Niedersachsen und Sachsen-Anhalt wurden laut Organisator an die 20.000 Setzlinge gepflanzt. Insgesamt will eine lokale Initiative diesen Frühling 35.000 Bäume in das Mittelgebirge bringen.

Mit mehr Mischwald hoffen die Niedersächsischen Landesforsten, dass der Harz Wetterextremen besser standhalten kann.