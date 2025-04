In Österreich gibt es schon länger eine Debatte um das kommunale Wahlrecht für Ausländer.

Aus Protest gegen das Wahlverbot spannt eine Gruppe von Aktivisten jetzt ein Wiener Weltkulturerbe ein. Sie ruft Nicht-Wahlberechtigte in der Hauptstadt dazu auf, ihre Stimme bei der bevorstehenden Gemeinderatswahl Ende April an einem Würstelstand abzugeben. Begründung: Die Imbiss-Buden seien immer schon Orte gewesen, an denen alle willkommen seien.

Jede dritte Person nicht stimmberechtigt

Nach Angaben der Organisation SOS Mitmensch ist jede dritte Person, die in Wien lebt, nicht stimmberechtigt. Und zwar deshalb, weil sie nur einen ausländischen Pass besitze. Deswegen sollten Betroffene an den den teilnehmenden Wurstbuden wählen - wenngleich nur symbolisch. Das Motto: "Weil deine Stimme nicht Wurscht ist".

Wiener Würstelstände habe eine rund hundertjährige Tradition. Die Unesco würdigte die "Wiener Würstelstandkultur" als immaterielles Kulturerbe.