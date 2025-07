Wie kriegt man es hin, dass sich bei Veranstaltungen möglichst viele Menschen sicher fühlen können?

Darüber wird auch in Österreich immer wieder diskutiert. Und oft fällt dann der Begriff "Awareness-Konzept". In der Hauptstadt Wien müssen einige Club-Betreiber und Veranstalter von Konzerten so ein Konzept ab nächstem Jahr haben. Und zwar, wenn bei ihren Veranstaltungen mehr als 300 Leute dabei sind und die Party nach 21 Uhr endet.

Wiens Vizebürgermeisterin hat der Zeitung "Der Standard" gesagt, dass Clubs zum Beispiel dunkle Ecken besser ausleuchten müssen. Auch in den Bereichen vor den Toiletten soll es heller werden. Und es muss speziell geschulte Leute geben, die Gästen helfen, wenn diese sich bedrängt fühlen.

Die Stadt Wien will den Veranstaltern bei ihren Awareness-Konzepten helfen. In Workshops bekommen sie unter anderem gezeigt, wie sie Gewalt und Diskriminierung vorbeugen können.