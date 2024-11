Die Wiener Würstchenbude gehört jetzt zum immateriellen Kulturerbe.

Die Unesco sagt, dass die Würstelstände Menschen aus unterschiedlichsten Bereichen zusammenbringen. Und: rund um die Buden habe sich ein eigener Sprachschatz gebildet. Die traditionellen Würste mit Käse werden von den Wienerinnen und Wienern meist als "Eitrige" bezeichnet. Wer zum Beispiel ein "Oaschpfeiferl" bestellt, bekommt eine scharfe Peperoni zur Wurst dazu. Wer eine Essiggurke will, nimmt ein "Krokodü".

Die Tradition der Würstelstände geht zurück bis in die Zeit der österreichisch-ungarischen Monarchie vor dem Ersten Weltkrieg. Auch wenn da die Würstchen in der Regel noch nicht an festen Ständen verkauft wurden. Das wurde erst vor 55 Jahren flächendeckend erlaubt.

Die älteste Bude in Wien ist übrigens der "Würstelstand Leo". Den gibt es seit fast 100 Jahren.