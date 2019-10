Im Haus des Meeres in Wien ist das jetzt passiert. Zwei Meeresbiologen haben da eine neue Garnelenart entdeckt. Eigentlich machten sie nur eine Routineuntersuchung. Doch dabei fielen ihnen millimeter-große Schwebgarnelen auf, die sie sich genauer anschauten. Es handelte sich um eine noch nicht beschriebene Art, die offenbar als blinder Passagier ins Aquarium gelangt war. Wahrscheinlich hatten die Tierchen sich in Spalten versteckt - in Steinen aus dem Korallendreieck, einem Meeresgebiet zwischen Indonesien, Papua-Neuguinea und den Philippinen.

Benannt nach dem Haus des Meeres

Die Krebse schimmern grünlich und haben auffällig große Augen. Sie schwimmen in kleinen Schwärmen über Korallensandböden und ziehen ihre Kinder ähnlich groß wie Kängurus: in einem Beutel am Bauch. Die beiden Forscher haben die Art Heteromysis domusmaris genannt, nach dem Haus des Meeres.