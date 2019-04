Nach seiner Festnahme in der ecuadorianischen Botschaft in London heute morgen, ist Wiki-Leaks-Gründer Julian Assange in den USA angeklagt worden.

Die US-Behörden wollen, dass Großbritannien Assange ausliefert. Er soll sich vor Gericht verantworten, weil WikiLeaks geheime US-Dokumente zu den Kriegen im Irak und in Afghanistan veröffentlicht hatte. Ecuador hatte Assange nach 7 Jahren das Asyl und die Staatsbürgerschaft entzogen. Aus Regierungskreisen hieß es, Assange habe sich während seines Aufenthalts in der Botschaft unhöflich verhalten. Außerdem sollen sich befreundete Hacker in ecuadorianische Angelegenheiten eingemischt haben.



Auch in Schweden sollen Ermittlungen gegen den Wikileaks-Gründer nach dem Asyl-Ende wieder aufgenommen werden: wegen Vergewaltigungsvorwürfen.