Dieser Elfenbeinhandel hat möglicherweise aber auch das Ende dieser Kultur im 15. Jahrhundert bedeutet, schreibt ein Forschungsteam aus Norwegen und England jetzt in einem Fachmagazin.

Über Jahrhunderte kam Elfenbein, das in Europa gehandelt wurde, von Walrossen. Die Studie zeigt, dass die Tiere, von denen es stammte, aber immer kleiner wurden und die Menschen in Grönland für die Jagd immer weiter nach Norden ziehen mussten. Sie hatten die Walross-Bestände nach und nach ausgebeutet. Gleichzeitig verlor das Elfenbein an Wert, als im 13. Jahrhundert Elefanten-Elfenbein nach Europa kam und den Markt überschwemmte. Das Forschungsteam schließt daraus, dass das den Menschen dort damals die Existenzgrundlage nahm.

Es gibt aber auch noch andere Theorien, warum die Wikinger-Siedlungen in Grönland nicht überlebt haben: Schlechte Anbau-Methoden in der Landwirtschaft, die Pest und: die "kleine Eiszeit", die es im 14. Jahrhundert gab, als über eine längere Zeit, die Temperaturen fielen.