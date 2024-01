In China leben wieder mehr Pandas in freier Wildbahn.

Die chinesische Forstbehörde schätzt den Bestand auf inzwischen 1900 Exemplare. Vor 40 Jahren waren es 800 weniger. Die Tiere gelten damit immer noch als gefährdet. Aber die Behörde hat das Risiko, dass die weiß-schwarzen Bären aussterben, herabgestuft - von "sehr hoch" auf "hoch".

Pandabären gelten als träge, auch in Sachen Fortpflanzung. Die Zeugung von Nachwuchs ist nur wenige Tage im Jahr möglich, an denen Weibchen fruchtbar sind. Die männlichen Pandas haben allerdings einen versetzten Rhythmus - ihre Spermaproduktion und Paarungsmotivation ist einige Monate vorher am höchsten.

Für die chinesische Regierung sind Pandas Werbung und auch Botschafter des Landes - sie werden für viel Geld ins Ausland vermietet, auch an den Berliner Zoo. Die Regierung betreibt ein aufwändiges Zuchtprogramm und arbeitet für den Erhalt nach eigenen Angaben mit Instituten in 18 Ländern zusammen.

Die Informationen kommen von der staatliche Nachrichtenagentur Xinhua. Und hier gibt es die Zahlen der Forstbehörde.