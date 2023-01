Wildpinkeln ist in Deutschland verboten - und kann mit einem Bußgeld zwischen 35 und 5000 Euro bestraft werden.

Auch in Großbritannien gibt es solche Bußgelder - einem Lokalpolitiker aus dem Südwesten Englands geht das aber nicht weit genug. Das berichtet die BBC.

In Cheltenham findet jedes Jahr ein Pferderennen-Festival statt. Und für diese Zeit möchte der Politiker etwas Besonderes durchsetzen: "Walls that pee back - Wände, die zurück pinkeln." Möglich wird das durch eine bestimmte chemische Wandfarbe, die dafür sorgt, dass Urin an der Wand abprallt - und quasi wieder auf dem Pinkelnden landet.

In anderen Städten auf der Welt wird diese Farbe schon eingesetzt. Zum Beispiel in einigen Gegenden in London und San Francisco oder in St. Pauli in Hamburg.

Forschende sagen, dass auch Pinkelbeete helfen könnten.