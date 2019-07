Tansanias Präsident John Magufuli will sie aber trotzdem teilweise aus dem Selous-Wildreservat verbannen. Das ist größer als die Schweiz und soll jetzt in zwei Teile aufgeteilt werden. Der größere Teil soll ein Nationalpark werden, in dem die Besucher nur mit Kameras Jagd auf die Tiere machen dürfen.

Tourismus ist die größte Geldquelle für Tansania, letztes Jahr gab es Einnahmen von fast 2,5 Milliarden US-Dollar.

Das Selous-Wildreservat hat noch ein anderes Problem als Safari-Jäger: Gerade ist der Bau eines Staudammprojekts gestartet. Der Damm gehört zu einem Wasserkraftwerk, das die Stromproduktion von Tansania mehr als verdoppeln soll. Bisher haben noch lange nicht alle Menschen in dem ostafrikanischen Land Strom. Präsident Magufuli hat versprochen, dass der Damm nur drei Prozent der Fläche des Wildreservats ausmachen wird.