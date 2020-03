Die erste Phase der Domestizierung liegt für Forschende im Dunkeln, als Menschen Wildtiere fingen und sie einsperrten. Jetzt haben Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in Frankreich eine Methode gefunden, um diese Phase genauer zu untersuchen. Sie konnten nachweisen, dass sich beim Wildschwein das Fersenbein veränderte, während es in Gefangenschaft lebte. Dieser Knochen veränderte seine Form so, dass die Forschenden davon ausgehen, dass die gefangenen Wildschweine mehr Muskelmasse ansetzten. Ihre Langstreckenläufer-Figur aus Wildnistagen wurde sozusagen in Gefangenschaft zu einer Body-Builder-Figur.

Die Forschenden sagen, ihre Ergebnisse zeigen, wie schnell sich Tiere an Gefangenschaft anpassen - und dass das auch helfen kann, Tiere besser auszuwildern.