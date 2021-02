Freizeitjagd kann der Natur helfen

Die Freizeitjagd, vor allem die Trophäenjagd auf große Tiere wie Löwen in Afrika wird heftig kritisiert. Andererseits heißt es immer wieder, dass diese Jagd auch Vorteile haben kann - sowohl für die Umwelt als auch für die Lebensumstände der Menschen.

Das bestätigt eine Untersuchung im Fachmagazin One Earth. Dafür hat sich ein internationales Forschungsteam über 1000 Studien zu dem Thema noch einmal angesehen: Einerseits kann die Jagd die Zahl einzelner Tiere in einer Population reduzieren. Andererseits kann es ganzen Ökosystemen zugute kommen, wenn zuvor landwirtschaftlich genutzte Gebiete in Jagdgebiete umfunktioniert werden. Das ist aber nicht überall gleich. Und das Problem, so die Forschenden: Es ist noch nicht geklärt, warum dies in einigen Gebieten funktioniert und in anderen nicht. Bisher gebe es nur wenige Untersuchungen darüber, wie sich die Jagd auf die Funktion des Ökosystems auswirkt und auch auf den Lebensunterhalt der lokalen Bevölkerung. Dazu müsse dringend weiter geforscht werden.

In einigen Gebieten geht die Freizeitjagd bereits zurück, in anderen steigt der Widerstand dagegen. Die Forschenden sagen, dass es deshalb jetzt umso wichtiger ist, schnell zu klären, welche Rolle die Jagd in verschiedenen sozial-ökologischen Systemen spielt. Dabei müssen auch die Bedürfnisse der lokalen Bevölkerung berücksichtigt werden. Außerdem müsse die Forschung über charismatische Tiere wie den Löwen und häufige Arten hinaus gehen und auch gucken, welche Auswirkungen die Freizeitjagd auf bedrohte und weniger charismatische Arten hat.