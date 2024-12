Der Europarat macht den Weg dafür frei, dass Wölfe bald weniger stark geschützt werden.

Der zuständige Ausschuss hat einem entsprechenden Antrag der EU-Staaten zugestimmt. Damit können jetzt die EU-Gesetze geändert werden, was aber noch mehrere Monate dauern wird.

Bisher dürfen Wölfe in der EU nur abgeschossen werden, wenn sie eine Gefahr für Menschen und Weidetiere sind - und die Hürden sind hoch, oft braucht es eine DNA-Analyse. Jetzt haben sich die meisten Länder aber dafür eingesetzt, dass ein Bestandsmanagement möglich wird - Wölfe in bestimmten Fällen also gejagt werden dürfen.

Wölfe waren früher vom Aussterben bedroht. Inzwischen breiten sie sich wieder aus. Allein in Deutschland leben etwa 1600 Tiere. Landwirte beschweren sich immer häufiger, dass Wölfe ihre Herden angreifen.

Die Position der Bundesregierung zu dem Thema findet ihr hier - Kritik vom WWF hier und vom NABU hier.