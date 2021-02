Laut Bundesamt für Naturschutz wurden letztes Jahr insgesamt 194 der Raubkatzen gesichtet. Im Beobachtungszeitraum davor waren es nur 137. Die größten Luchs-Gruppen leben in drei Gebieten: im Harz, in Ostbayern und im Pfälzerwald. In Baden-Württemberg und in Sachsen waren aber auch einzelne Luchs-Männchen unterwegs.

Luchse werden etwa so groß wie Schäferhunde, gehören aber zu den Katzen und sind an ihren typischen Pinselohren zu erkennen. Sie brauchen möglichst zusammenhängende Waldgebiete mit genügend Beutetieren wie Rehen und ruhigen Rückzugsorten.

Der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland hält die gestiegenen Luchs-Zahlen für ein gutes Zeichen – weist aber auch darauf hin, dass der Luchs nach wie vor vom Aussterben bedroht ist.

Der WWF meint, dass die Bestände nur sehr langsam wachsen, obwohl Luchse seit fast 50 Jahren wieder in Deutschland heimisch sind. Die größten Probleme sind wohl illegale Tötungen und die schlechte Vernetzung von Luchslebensräumen.