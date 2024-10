In Englands größten See, den Windermere, sind wohl riesige Mengen ungeklärtes Abwasser eingeleitet worden.

Jetzt berichtet die BBC: Was erst nur wie kleine Unregelmäßigkeiten aussah, ist offenbar über Jahre mit System passiert. Die Rede ist von 140 Millionen Litern Abwasser, die drei Jahre lang in den See gepumpt wurden. Der Windermere ist auch ein beliebter Badesee, an dem Menschen in England Ferien machen. Er gehört zum Unesco-Weltnaturerbe Lake District.

Nach der BBC hat das Abwasserunternehmen vor Ort wohl viele Fälle nicht gemeldet, in denen Dreckwasser ungeklärt im See gelandet ist. Zwar darf auch Abwasser in den See geleitet werden, wenn es die Kläranlage zum Beispiel bei starkem Regen nicht packt. Das Abwasser wurde aber wohl auch einfach so in den See gepumpt.

In den letzten Jahren hatte es im Sommer immer wieder Berichte über Blaualgen-Plagen an dem See gegeben.