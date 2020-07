Der Ausbau der Windkraft in Deutschland ist dieses Jahr bis jetzt nicht richtig in Schwung gekommen.

Nach vorläufigen Zahlen gehören die letzten Monate mit zu den schwächsten in den letzten 15 Jahren. Die Fachagentur Windenergie an Land kommt auf rund 180 Windräder, die in dieser Zeit deutschlandweit in Betrieb genommen wurden. Das ist zwar mehr als in derselben Zeit des letzten Jahres.

Allerdings fallen die Zahlen im Vergleich zu anderen Jahren stark ab. Es sind auch deutlich weniger Windräder genehmigt worden. Die Fachagentur nennt einen Rückgang von bis 60 Prozent im Vergleich mit anderen Jahren. Hinter der Organisation stehen Bund, Länder, Kommunen und verschiedene Verbände.

Windkraft gilt als einer der wichtigsten Energiequellen der Zukunft. Allerdings stockt der Ausbau seit einiger Zeit. Als Hauptgründe dafür gelten lange Genehmigungsverfahren, zu wenig Flächen für neue Windparks und viele Klagen von Anwohnern. Vor Ort gibt es oft Proteste, wenn eine neue Anlage entstehen soll.