Windräder helfen, sauberen Strom zu produzieren - aber für viele Tierarten sind sie eine Gefahr. Fledermäuse oder Vögel geraten schnell in die Rotoren und werden dann verletzt oder getötet.

Zwei US-Forschungsteams arbeiten deswegen an Warnsignalen für die Tiere und haben ihre Ergebnisse auf einer Fachkonferenz präsentiert. Ein Team hat eine Warnpfeife für Fledermäuse entwickelt, die ähnlich wie der Kehlkopf der Tiere aufgebaut ist. Die neuen Warnsignale sollen von weiter weg zu hören sein als die von bisherigen Systemen. Fledermäuse können Signale produzieren, die bis zu 100 Meter weit reichen.



Ein anderes Team arbeitet mit Adlern und will herausfinden, welche Warnsignale die Vögel am besten von Windrädern fernhalten. Bei ersten Tests reagierten die Adler besser auf natürliche als auf künstliche Signale. Gut funktionieren könnten demnach die Rufe von Adlern oder auch die Revier-Verteidigungsrufe von Krähen.

Genauer werden die Projekte im Konferenzprogramm vorgestellt.