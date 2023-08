Im Windschatten fahren spart Energie, zum Beispiel beim Fahrradfahren. Und auch Vögel fliegen in speziellen Formationen, weil sie so weiter fliegen können.

Wie ein französisches Forschungsteam herausgefunden hat, können sich Sportlerinnen und Sportler das gleiche Prinzip beim Schwimmen zunutze machen. In ihrer Untersuchung haben die Forschenden zwei Plastikpuppen in einen 80 Meter langen Kanal gegeben und Wasser durchlaufen lassen. An den Puppen waren Sensoren angebracht, um den Wasserwiderstand zu messen.

Die Forschenden probierten verschiedene Positionen der Puppen zueinander aus - und stellten dabei fest, dass die hintere Puppe bis zu 40 Prozent weniger Widerstand ausgesetzt war, wenn sie hinter der anderen schwamm. Auch der Platz neben der anderen Puppe, so auf Hüfthöhe, war ganz gut: Da gab es 30 Prozent weniger Wasserwiderstand.

Das Team will jetzt herausfinden, wo genau die beste Route zum Überholen beim Schwimmen liegt. Die Ergebnisse sollen französischen Olympioniken und Paralympionikinnen bei den Wettbewerben nächsten Sommer helfen.