Wegen Sturm und Schnee haben Besucherinnen und Besucher eines Pubs in Großbritannien jetzt schon die dritte Nacht in Folge dort übernachten müssen.

Sie hatten dort am Freitag ein Konzert einer Oasis-Coverband besucht, als es heftig zu schneien begann. Und zwar so stark, dass rund um den Pub fast ein Meter Schnee gefallen ist, der die Straßen rundherum blockiert. Der Pub liegt in 528 Metern Höhe. Es ist nicht das erste Mal, dass er wegen starkem Schnee von der Außenwelt abgeschnitten ist.