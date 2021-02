In Schweden kursieren gerade Aufrufe zum Stromsparen - weil wegen des eisigen Winterwetters dort der Strom knapp wird.

In einem kurzen Fernsehfilm wird darauf hingewiesen, dass man sich genau überlegen sollte, ob zum Beispiel Staubsaugen jetzt gerade wirklich so wichtig ist. Was wie ein Spartipp aus uralten Zeiten klingt, hat einen ernsten Hintergrund: Viele Schwedinnen und Schwerden heizen ihre Wohnungen und Häuser elektrisch und deswegen kommt es immer wieder zu einem Strom-Engpass. Das Ergebnis: Die Strom muss teuer importiert werden und die Strompreise explodieren förmlich. Das hat nicht nur Auswirklungen auf Privathaushalte, sondern auch für Unternehmen, die teilweise ihre Produktion zurückfahren müssen.

Presseberichten zufolge hat Schweden Strom aus polnischen und deutschen Kraftwerken zugekauft. Da dass Land auch Schwierigkeiten hat, Strom von Norden in den Süden zu bringen, braucht es neue Leitungen. Es heißt, deren Bau könnte bis zu 20 Jahre dauern.