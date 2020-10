Krabbeln bei Euch in diesen Tagen auch massenhaft Marienkäfer an den Fensterbänken oder an der Hauswand herum?

Wenn ja – mit diesem Besuch seid ihr nicht allein. Um diese Jahreszeit suchen Marienkäfer ein Winterquartier. Warme und helle Fleckchen an und in Häusern ziehen sie magisch an. Marienkäfer überwintern gerne in Gruppen. Das hat den Vorteil, dass sie im nächsten Frühjahr nicht lange nach Partnern suchen müssen, sondern sich direkt paaren können. Das sagt ein Insektenexperte vom Naturschutzbund in der Stuttgarter Zeitung.

Wohnungen sind kein gutes Heim

In Wohnungen überwintern ist aber keine gute Idee. Denn dort bleiben die Käfer warm und aktiv und verhungern dann. Wer Marienkäfern im Haus einen Gefallen tun will, setzt sie vorsichtig mit einem Papier wieder raus. Expertentipp bei vielen Käfern: Man zieht eine Socke über den Staubsauger auf niedrigster Stufe und saugt die Käfer an, um sie dann draußen freizulassen.