In zehn Tagen fangen die Olympischen Winterspiele in Italien an - die klimatischen Bedingungen für solche Events werden in vielen Regionen immer schwieriger.

Darauf weist die US-Organisation Climate Central hin. Sie hat sich unter anderem den Hauptveranstaltungsort der Olympischen Spiele angeschaut: Cortina d'Ampezzo in den Dolomiten. Die Fachleute sagen, dass die Februar-Temperatur in den vergangenen 70 Jahren dort um 3,6 Grad gestiegen ist, die Zahl der Frosttage hat um 19 Prozent abgenommen.

Weniger Schnee hat Folgen

Die Alpen erwärmen sich besonders schnell. Unter anderem weil es weniger Schnee gibt, der eigentlich die Sonnenstrahlen reflektiert. Ohne Schneebedeckung kann sich der meist dunklere Boden stärker erwärmen.

Nur noch 50 geeignete Orte

Die Schneemenge wirkt sich auf die Anzahl der möglichen Austragungsorte für Olympische Winterspiele aus: Laut Climate Central gibt es derzeit rund 90 Orte mit verlässlichen klimatischen Bedingungen.

Bis in die 2050er Jahre werden es nur noch gut 50 sein.