Die Hälfte aller Skigebiete könnte in Zukunft schneelos bleiben.

Schuld daran ist der Klimawandel. Das sagen Forschende aus Grenoble. Sie haben sich über 2000 europäische Skigebiete angeschaut.

Ihre Modelle zeigen, dass umso mehr Skigebiete ohne Schnee bleiben könnten, je stärker die Erderwärmung ansteigt. Bei zwei Grad Erderwärmung ist jedes zweite Skigebiet gefährdet, bei 1,5 Grad ist es nur knapp ein Drittel. Das betrifft auch beliebte Urlaubsregionen. Schon bei drei Grad Erderwärmung, gäbe es keine Skigebiete mehr in den deutschen Alpen.

Die Forschenden sagen, dass durch Kunstschnee bis zu 80 Prozent der Skigebiete für den Tourismus erhalten bleiben könnten, vorausgesetzt die Erderwärmung wird auf 1,5 Grad begrenzt. Kunstschnee braucht aber einiges an Energie und beschleunigt so die Klimakrise noch weiter. Deshalb sollte man überdenken, ob es wirklich sinnvoll für die Regionen ist weiter vom Wintertourismus abhängig zu sein, so die Forschenden.