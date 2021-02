Beim Wetter teilt sich Deutschland an diesem Wochenende in einen kalten Norden und einen warmen Süden.

In der Mitte sind Regen, Glatteis, Schnee und Sturm vorhergesagt. Ausgelöst wird diese Wetterlage unter anderem durch eine Störung des Polarwirbels. Diese kalte Luft wirbelt normalerweise rund um den Nordpol und bewegt sich von dort nicht weg. Der Polarwirbel ist aber in den vergangenen Wochen immer schwächer geworden und hat sich dadurch ausgebeult und sogar zweigeteilt.

Dadurch konnte kalte Polarluft ungewöhnlich weit nach Süden vordringen und zum Beispiel im Januar in Spanien außergewöhnlich viel Schnee bringen. Die Ursache für diese Störung ist ein plötzlicher Temperaturanstieg in der Atmosphäre am Nordpol – der wird nach einem Berliner Meteorologen auch Berliner Phänomen genannt.

Fachleute vermuten, dass es durch den Klimawandel häufiger auftritt. Denn es gibt in der Arktis immer weniger Eis im Meer. Und das beeinflusst das Wettergeschehen rund um den Nordpol. So kann es trotz Erderwärmung in Europa oder Nordamerika zu heftigen Wintereinbrüchen kommen.