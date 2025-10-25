Heute Nacht beginnt offiziell die Winterzeit.

Das bedeutet um 3 Uhr (26.10.25) wird die Uhr eine Stunde zurückgestellt. Bei digitalen Uhren oder Smartphones passiert das automatisch.

Den Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit gibt es schon seit den 1970ern. Damals war Öl knapp. Die Idee hinter der Zeitumstellung zweimal im Jahr war: Wenn es am Tag länger hell bleibt wird, wird weniger Strom oder Energie verbraucht. Richtig funktioniert, hat das aber nie. Einige Fachleute sagen, dass die Zeitumstellung uns Menschen und der Wirtschaft sogar schadet. Unser Schlafrhythmus und auch wirtschaftliche Abläufe würden durcheinander kommen.

Seit 2021 sollte per EU-Entscheidung eigentlich auch schon Schluss mit der Zeitumstellung sein. Es gibt sie aber noch, weil die Mitgliedsstaaten sich nicht einigen können, ob sie in der Sommer- oder Winterzeit bleiben wollen. Es soll eine einheitliche Lösung her, denn viele unterschiedliche Zeitzonen innerhalb der Europäischen Union will auch niemand.