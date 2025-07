Früher gab es Überstunden und Freizeitausgleich - heute haben immer mehr Menschen ein Arbeitszeitkonto.

Dem Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der Bundesagentur für Arbeit, kurz IAB, zufolge hatten die Deutschen zuletzt mehr als 470 Millionen Arbeitsstunden auf solchen Konten liegen - das sind schätzungsweise mehr als neun Milliarden Euro noch nicht ausgezahlter Nettolohn.

Dabei haben sie sich nur die Kurzzeitkonten angeschaut, also die, die in der Regel innerhalb eines bestimmten Zeitraums wieder ausgeglichen werden müssen.

Mehr Unternehmen machen mit

Solche Arbeitszeitkonten sind immer beliebter: Die Zahl der Unternehmen, die das anbieten, hat sich innerhalb von zehn Jahren verdoppelt. Im Jahr 2023 gab es in fast 30 Prozent der Betriebe Arbeitszeitkonten, vor allem in größeren Unternehmen. Auch bei Saisonbetrieb, also zum Beispiel in der Landwirtschaft und im Gastgewerbe, gibt es solche Konten eher.

Laut IAB profitieren Arbeitnehmer von den Konten vor allem dann, wenn sie auch darüber mitentscheiden können, wann sie ihre Plusstunden nutzen dürfen.

Unterschiedliche Konten-Arten

Bei Arbeitszeitkonten wird in Kurzzeit- und Langzeitkonten unterschieden. Auf Langzeitkonten kann über einen längeren Zeitraum angespart werden, etwa für ein Sabbatical oder um die Rente vorzuziehen. Im IAB-Bericht geht es ausschließlich um Kurzzeitkonten.