Frauen in Führungspositionen - damit geht es nur langsam voran.

Eine Wirtschaftswissenschaftlerin der TU München und ihr Team haben untersucht, was dabei eine Rolle spielt. Dazu haben sie analysiert, wie sich die Zusammensetzung von Aufsichtsräten und Vorständen in den letzten gut 20 Jahren verändert hat - am Beispiel von rund 3000 Unternehmen in Europa.

Nur für die Quote

Die Forschenden sagen, dass Frauen oft nur als eine Art Quoten-Erfüllung dienen. Gibt es schon eine bestimmte Zahl an Chefinnen, werden keine weiteren mehr nachgeholt. Erst wenn eine Frau aus der Chefetage ausscheidet, wird sie durch eine neue ersetzt. Die Forscherin spricht von Sättigungs- und Ersetzungseffekten. Außerdem zeigt die Untersuchung, dass die Spitzenpositionen eher an Männer gehen, während Frauen auf Führungspositionen mit geringerem Einfluss landen.

Für eine echte Gleichstellung müssten also die Quoten-Grenze nach oben durchbrochen werden und Frauen genauso auf wichtige Posten gesetzt werden wie Männer.