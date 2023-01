Brasilien und Argentinien könnten Ernst machen mit dem Plan, sich für eine gemeinsame Währung zusammen zu tun.

Die Financial Times berichtet, dass die beiden südamerikanischen Länder bald verkünden wollen, dass sie mit der Vorbereitung einer gemeinsamen Währung beginnen. Demnach soll geprüft werden, wie der Handel in der Region gestärkt und die Abhängigkeit vom amerikanischen Dollar verringert werden kann.

Die Idee wird schon seit 2019 in Brasilien und Argentinien diskutiert. Erst sollen der argentinische Peso und der brasilianische Real in der neuen Währung aufgehen. Laut "Financial Times" könnte das Währungsgebiet - ähnlich wie der Euro in Europa - später um weitere lateinamerikanische Länder erweitert werden.

Ein Name ist auch schon im Gespräch: Ein brasilianischer Politiker will die neue Währung "sur", also "Süden" nennen.