Im vergangenen Jahr hat das Oberste Gericht in den USA eine Grundsatzentscheidung zum Thema Abtreibung gekippt.

Seitdem können die Bundesstaaten selbst entscheiden, ob sie Abtreibungen erlauben oder nicht. Und das könnte wirtschaftliche Folgen haben. Das legt eine Studie nahe, die im Fachmagazin Economy Letters erschienen ist. Das Wissenschaftsteam hat sich angeschaut, ob die Entscheidung Auswirkungen darauf hat, wo sich Frauen für ein Studium anmelden. Dafür haben sie Daten von Bundesstaaten verglichen, die seit der Gerichtsentscheidung Abtreibungen verboten haben, mit denen, die das nicht gemacht haben. Es zeigte sich, dass die Bundesstaaten mit Abtreibungsverboten weniger Studentinnen hatten als vorher - die Zahl der Bewerberinnen ging im Schnitt um ein Prozent zurück.

Auch wenn das nicht viel sei, sagen die Forschenden, das könnte ein Trend sein, der sich in Zukunft fortsetzt. Und weil Studierende oft in dem Bundesstaat bleiben, in dem sie studiert haben, könnte ein Abtreibungsverbot auch langfristige wirtschaftliche Nachteile haben.