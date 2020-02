Die Soziologin wollte wissen, inwiefern die wirtschaftliche Lage in einer Region die Menschen dort in ihrer Hilfsbereitschaft beeinflusst. Für die Studie hat sie in knapp 200 italienischen Dörfern und Städten insgesamt 6000 adressierte und frankierte Briefe auf der Straße fallen lassen. Aus der Rücksendequote schloss sie dann auf die Hilfsbereitschaft.

Das Ergebnis stützte am Ende ihre Erwartungshaltung: In wirtschaftlichen starken Regionen wie Ancona wurden die Briefe eher in einen Briefkasten geworfen als in wirtschaftlich schwachen Regionen wie Kalabrien. Die Forscherin erklärt das durch einen indirekten Effekt: Wirtschaftlich aktive Regionen betreiben mehr Handel. Und dort, wo Menschen viel Handel betreiben, kommen sie eher mit Unbekannten in Kontakt - und sind ihnen gegenüber damit auch generell hilfsbereiter.