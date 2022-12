Die wertvollsten Unternehmen der Welt sitzen fast alle in den USA. Deutschland fällt stark zurück.

Eine Unternehmensberatung hat die 100 wertvollsten börsennotierten Unternehmen aufgelistet, also Unternehmen, die Aktien-Besitzerinnen und -Besitzern gehören. Der wertvollste Konzern ist demnach Apple, mit einem Marktwert von mehr als zwei Billionen Dollar. Auch Microsoft, der Google-Mutterkonzern Alphabet und Amazon gehören zu den TopTen - allerdings hatten sie zuletzt sehr stark an Wert verloren. Gewonnen hat der arabische Öl-Konzern Saudi Aramco, der landet hinter Apple an Platz zwei.

Das wertvollste deutsche Börsen-Unternehmen ist SAP. Es ist laut der Analyse etwa 120 Milliarden Dollar wert und landet im internationalen Ranking auf Platz 106. Deutsche Nummer zwei ist Siemens, auf Platz 116.

2007 kamen noch 48 der 100 wertvollsten Unternehmen aus Europa, 2022 waren es nur noch 15.